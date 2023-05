Noorte suhted mitmesuguste meelemürkidega on läbi aegade head olnud. Tehku need ühendid, mis teevad, olgu need tagajärjed, mis nad on, peaasi, et saaks natuke aju stimuleerida või lihtsalt sõpradega keelatud asju teha – pohhui ju, elämä on laiffi. Statistikat ega teadust siin välja ei hakka tooma, aga väidan puhtalt oma kogemuse põhjal, et tubakas ja alkohol on kõigist variantidest noorte seas ilmselt kõige levinumad meelemürgid. Keskendume neist esimesele.

Pikalt turgu valitsenud tavasigaretid ja kakapruun mokatubakas on pealekasvava põlvkonna silmis hakanud populaarsust kaotama ning turgu on hoogsalt üle võtma asunud Hiina kemikaalide ja mikroplasti kokteilid ehk veibid ja tubakavabad snuusipadjad. Toimunud on pööre (eriti veibimaailmas), mille tulemusena paistab silma see, kelle tootest kõige rohkem erinevat tundmatut sitta leiab ning kelle pakendile kõige kõrgem nikotiinisisaldus on kirjutatud.

Kusjuures näiteks ühekordsete veipide keskmine nikotiinisisaldus on kordades kõrgem kui tavalises tobis. Kui veibid jäävad enamasti umbes 50 mg juurde pulga kohta, siis mõnede allikate osutusel leidub tavalises sigaretis keskmiselt 10–12 mg nikotiini. Ka isiklike kogemuste põhjal tunduvad need pulgad palju kangemad, ja seda ilmselt just nende keemilise koostise tõttu, aga samas jälle ei jäta veip tobihaisu juurde ning näeb «lahedam» välja.