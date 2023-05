Plaanin hea sõbra Jaan Pehkiga intervjuud, umbes paar nädalat, siis saame Hiltoni hotellis täiesti juhuslikult kokku. Tuleb välja, et elame mõlemad juba tükk aega seal ja oleme naabrid. Eestis on elu väga kalliks läinud, Hiltonis veel kannatab. Mõtlen esimese küsimuse peale, see peaks olema võimalikult neutraalne. Jaanil on pisike armas koerake, Anna Haava nimeks. Võib küsida, kuidas see elab. Teine võimalus oleks küsida, kas see kevad tuli kuidagi teisiti.