«The Wire» on Ameerika sari, mille peaosas mängisid kaks inglast. Võib-olla on see üks põhjustest, miks algselt jäi publiku huvi leigeks, kuid hiljem kujunes see korralikuks kultussarjaks.

Turow. Just hiljuti lahkunud Lance Reddick, kes kehastas sarjas politseiülemat Danielsi, meenutas Jonathan Abramsi raamatus «All the Pieces Matter. The Inside Story of the Wire», kuidas sarjajuht David Simon ütles talle, et organisatsioone pole võimalik reformida, aga inimesi on.