OBSTRUKTSIOON ⟩ See ei lõppe mitte kunagi!

Uuel nädalal uue hooga, või kuidas vanarahwas seda kõike mõtestaski? Pinge on taas õhus, ka minu elutoas. Enam ei peagi õhtuti näppe pistikusse toppima, et ennast elusana tunda.

Pühapäev oli äärmiselt raske, nagu pohmakaga ikka. Ega see poliitpohmakas kuidagi kergem ole kui viina oma. Õnneks aga on ka nädala viimasel päeval ravi lihtinimesele olemas – nagu saatejuhid ise ütlevad: parim tund nädalas. Konkurendid aga ütlevad: «Määgime teetassist». Neid parimaid tunde nädalas on viimasel ajal ühele poliitgurmaanile olnud meeldivalt palju, ja sellel lõbusal foonil purjetasin läbi esmaspäeva.

Algas kõik hoogsalt, nagu oli ka oodatud. Üks bossidest pani kõik asjad hääletusele, et saaks n-ö tööga edasi minna. Noh, mina ei tea, mis tööd poisid ja tüdrukud seal saalis teevad; tähtsam oleks, et nad midagi persse ei keeraks. Oleks siis võinud pannud hääletusele ka selle, et kogu Riigikogu teeks lõpuks Ypsiloni aastatellimuse ära. Aga ei, vaja on tegeleda mõttetustega!

Samal ajal kui küsimusi hääletusele pandi, hakkasid opositsiooni peas kõlama Suure Papa hääl ja sõnad: «A kes see sulle ütles, et sa võid nii fucking teha, võid nii võid nii fucking teha?» Ega polegi muud öelda, Uku on laulus ise ka küsimusele vastanud – «see on Estonian business, fucking est-est-bisness.»