ENESETAPP ⟩ Ainult ühe tegemata telefonikõne pärast

Ja kui sa ikkagi ei helistanud ja juhtumisi paremaid päevi vahele ei saanud, siis ühel päeval sa enam ei vesistagi. Sa ei haletse ennast ega tunne häbi. Sa ei kirjuta hüvastijätukirju, sest ka nende saajate haletsus ei paku sulle midagi. Sa ei helista sõbrale, tuttavale, ega nõustamisnumbrile, sest sul on lahendus olemas.

Kuigi sul pole. See, mida sul enam pole, on enesealalhoiuinstinkt. Sellel on taluvuspiirid ja sa lasid neist üle. See, mida sa plaanid, on rohkem seisund kui tegu. Aga sa tunned end vahelduseks okeilt. Kuigi ka see on ainult seisund.

Siis lasedki sa vanni sooja vett täis ja ronid koos žiletiteradega järele. Kõhkled veidi ja siis kraabid natuke randmelt. Ei ole valus, avad tasapisi, natukese kaupa; see on kõige rohkem kipitus. Siis on sul kaks pisikest veresoone otsakest, naljakat torukest, millest mõlemast tasapisi immitseb... Teine sinakas soon on randmel veel; nüüd on sul neli lahtist otsa.

Ei ole paha, vastupidi – hea on ja kergem. Pole just midagi rõõmustamisväärset, aga pärast kuudepikkust piinlemist on lõõgastavgi.