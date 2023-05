Aapo Ilves: «2023 on Eestis kuulutatud sauna-aastaks ja see väärib tähistamist ka kultuuris. Teos nimega «Savusanna sõsarad» on meil juba olemas, seetõttu otsustasin laulule dramaturgia loomiseks pilgu mujale pöörata. Happy-rave'i sugemetega pala «Infrapunasauna kväärid» jutustab meile lihtsa loo alternatiivse sooidentiteediga inimesest, kellel on nukker tuju ja kes lahendab olukorra sellega, et kutsub sõbrad saunaõhtule lustima. Juhin kuulaja tähelepanu ka tekstis kõlavale toredale palindroomile «soovoolaja ajaloovoos».»