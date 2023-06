VIIS LÜHILUGU ⟩ «Ood minu sisemisele jobule»

Esimesed kaks on tegelikult kümnest käsust. Eks enamik meist saab õigsusest ühtemoodi aru, kuigi paljud seda päris elus ei järgi. Aga kolmas on jumalasõna vastu, kuna signaliseerib tegelikult allumatust. See tähendab muidugi käsku mitte võtta tõsiselt autoriteeti, ja autoriteedis kahtlemine on surmapatt iga moraalivalvuri silmis. Aga nad nagu ei adu, et nad ei ole enam autoriteedid paljude inimeste jaoks, kelle vaade on avaram. Areng on mõnede inimeste jaoks negatiivse alatooniga sõna, nii üllatav kui see ka ei tundu. On inimesi, kellel on minu jaoks arusaamatult raske tunnistada, et inimeste veendumused ajas muutuvad, ja reeglina õiges suunas. Eks nende usklikega olegi alati see asi, et meil on nendega küll ühine tõde, aga mingitel arusaamatutel asjaoludel on nad valinud kõige pikema tee selleni jõudmiseks. No misiganes.