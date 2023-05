«Naljakas, aga kui me RNV-ga kunagi kokku saime ja joonistamas käisime, siis kohtusime ka siin,» teatab üks tänastest intervjueeritavatest, kui Meelespea peatuses üle tee kõnnime. RNV on üks Haabersti kohalikest grafitikunstnikest, kellega vestleme loodetavasti üsna pea. Täna kohtume naaberrajooni Mustamäe grafitiduoga DUPLO3, kellega ajame Õika tiigi ääres veits juttu.

Tere! Kes te olete ja mis te teete?

D1: Ma rõhun alati sellele, et ma olen liiga vana, et sellise asjaga tegeleda… [Naerame]

D2: Jah, kuidas te saate eeldada, et meie sellise jamaga tegeleme? Kusjuures, see on üks asi, mis meid alati aitab: keegi ei eelda meist sellist asja, et meie, öösel kell neli…

D1: Mupo ja politsei petab küll ära; meil on alati see trikk ka…

D2: Me oleme naised, esiteks. Siis me saame mängida ka rahulikku jalakäijat või hommikusörkijat. Või siis, lihtsalt, kui meil oleks titekäru kaasas, kus oleksid värvid sees, siis lükkaksime seda, aga nemad arvavad, et meil on laps kärus.

D1: Meil on küll olnud see titekäru plaan.

D2: Jaa-jaa, jummala hea plaan ju! Aga ma ütlen, et see nagu tegelikult aitab küll, et me oleme naissoost.

See on nagu Lady.K [hetkel Prantsusmaal tegutsev grafitikunstnik - toim.] case – kaabu peas, selline šikk leedi võtab käekotist värvid?

D2: Põhimõtteliselt, this is the way to go!

D1: Tal on lahe see, et ta on mingitel üle kümnesentimeetristel kontsadel, siuke beib.

D2: Kannab veel kleiti ka.