NÄDALA KULTUURIÜHIK ⟩ Toomas «Tommyboy» Tilk – «Uusmulgi lugulaul»

«Tänast Eesti elu vaadeldes ja mõtiskledes selle üle, mis meid siis rahvusena võiks päriselt ühendada, loomulikult peale maksude, hapukapsa ja ühiste laulupidude, jõudsin tõdemuseni, et kõik põlised rahvakillud on need juured, mille peale on kogu me maa kasvanud,» arutles räppar. «Justnimelt, kõik meie pärismaalased - mulgid, setod, saarlased, kihnlased ja teised - on oma keelte ja kombestikega andnud tugeva vundamendi rahvusele nimega eestlased. Ja kuna linnast tagasi maale kolimine on viimastel aastatel jälle hoo sisse saanud siis võiks öelda, et see lugu kirjutas ennast ise!»