OCEAN DISTRICTS ⟩ Eesti post-rock'i geograafid avastavad uuel plaadil müütilisi maid

Samas on tema arust kitarrist oluliselt tähtsamad võimendi-, kõlari- ja efektipedaalikasutus. «Äärmiselt oluline on leida nende asjade kombinatsioonist see õige toon, mis sobiks bändi konteksti või väljendaks konkreetsele loole vajalikku sound'i,» lausub Lepalaan.

Taavi Liinaku jaoks oli kitarritootja tema jaoks oluline ajal, mil ta oli noorem – eelkõige siis, kui keegi iidolitest mängis teatud pilliga. Tänapäeval see väga ei huvita. «Tähtsam on mängitavus, et kael oleks mugav ja et endale meeldiks välimus,» ütleb ta. Ühel hetkel tuli Liinakule samuti Tele-vaimustus peale ja ta hankis Lepalaane kaudu ESP LTD Telecasteri, mis on täna põhipill kõikides tema bändides.

Eksistents pole kunagi valmis, kuna puudub mõõdupuu valmisoleku mõõtmiseks, ja on alati ebatäielik, mistõttu pole ka inimene enda jaoks kunagi täielikult haaratav. Vabadus ja stiiliülesus võib seega eksistentsialistide arvates olla raske koorem, kuna sellega kaasneb vastutus. Tunneb Ocean Districts ometi musitseerides vahel, et on in the zone?

«Viimati tundsime seda Genialistide klubis Tartus, kus toimus meie esimene «Phantom Islandsi» esitluskontsert. Üldiselt aga tekitab iga proov, kus mingi lugu eriti hästi välja tuleb ja kõlab, mõneks minutiks tunde, et muid asju maailmas hetkel ei eksisteeri,» ütleb Lepalaan.

Ocean Districtsi täispikk kontseptuaalalbum kannab nime «Phantom Islands». Foto: Ocean Districts