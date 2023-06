Meie tutvumisest on juba omajagu aega möödas, kuid millest see algas, ma isegi enam ei mäleta. Tõenäoliselt oli see seoses mõne kunstnike koosviibimisega, kuid sisuline dialoog vestlusakendes ja ümmarguse laua taga aktiveerus eneseavastusretkede kogemuste vahetamisel. Kaia ei näe teadmiste piiri lage ega paki end filosoofiliste või religioossete formaatide suletud ruumidesse, vaid läbib neid, soovides aru saada, kuidas need toimivad. Miks mitte võtta kõigest kaasa midagi, mis resoneerub ja hõlbustab eksistensi algimpulsside mõistmist?

Hoolimata ühisest tõearmastuse taotlusest valgub meie vestlus alati korraga paljudesse eri sfääridesse ja ilmakaartesse, mistõttu on algsete teemapüstituse juurde tagasitulemine pigem päevade kui minutite või tundide küsimus. Inimeseks olemise põhiprobleemid saavad lähtuda küll tänapäeva geopoliitilisest reaalsusest, kuid sellessegi tungivad sotsiaalmeedia vahendusel eri kontinentide eelarvamused, mille analüüsides ilmneb nii Kaia loogikaarmastus kui ka kultuuriline erudeeritus.

Filosoofiamagistri ja kunstnikuna on tema töödeski näha põhjalikkust ja kihilisust; need on täis keerukaid mustreid ja filigraanset detailitäpsust. Nii nagu hea maali tegemine võtab kaua aega, nii on ka selle intervjuu koostamine meie ühiste vestluste erisuguste pindade kaetuse tõttu vaid pigem kollektsioon detailseid fragmente. Tee tõeni on erinev ja selle paneb lugeja kokku niikuinii vaid ise.

Foto: Kaia Otstak

Alustame algusest. Oled end nimetanud anarhistiks ja nihilistiks, seega on minu meelest mõttekas välja selgitada, mis on vabadus. Kuidas on see seotud moraaliga?