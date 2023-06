30 KM/H ⟩ Tallinna linnaliiklusele sobib pigem Pariisi kui Kopenhaageni mudel

Eestlasele on kaherattaline mootorsõiduk hobisõidukiks. Enamasti on see mootorratas; oman ise ühte ja kuna hobideks aega napib, kasutan seda aprilli lõpust oktoobri lõpuni puhtalt tarbesõidukina. Tsiklisõidu plussid on madalam kütusekulu, tasuta parkimine ja suhteliselt ummikutevaba liiklemine, miinused aga ilmastik ja liikluses valitsev autokeskne mõtteviis. Minu jaoks on mootorratas ülipraktiline ja aega säästev sõiduvahend. Auto läheb mul linna piires käima ainult siis, kui on vaja suuremaid sisseoste teha või perega sõita, kui vihma kallab, või kui temperatuur langeb allapoole viit plusskraadi.

Ilmastiku vastu ei saa, aga autokeskse mõtteviisi võiks liiklusest juba kõrvaldada küll. Autokeskne mõtlemine tähendab seda, et juba autokoolist alates ei õpetata algajat juhti kõikide liikluses osalevate osapooltega arvestama. Juhtub ikka veel – ja liigagi sageli –, et kui sõidad kaherattalisega ummikust või aeglasest liiklusvoost autode vahelt läbi, arvab keegi, et hea mõte on sul nina ees läbipääs kinni sõita või vähemalt signaalitades oma suhtumist näidata. See, et roller või mootorratas autode vahelt läbi filtreerudes ummikuid lühendab ja sellega autojuhi enda kallist aega kokku hoiab, ei taha talle alati kohale jõuda. Eesti autojuht ei jäta kahe rea vahele kaherattalistele ka läbisõiduruumi, halvemal juhul kõigub rea ühest servast teise. Pole haruldane seegi, et autojuht, kellest rea laius mööduda võimaldas, trügib end seejärel rusika viibutamise jaoks kiiresti kaherattalise kõrvale, seades viimase sellega otsesesse ohtu. Reavahetustel lülitatakse suund tihtipeale sisse alles siis, kui manööver algab, millega ei jäeta rolleri või mootorratta juhile aega reageerimiseks ja seatakse ta ohtu (muidugi, kui suunatuli üldse sisse läheb).