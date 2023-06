«Vari» on San Hani suvehitt, mis tabab kuulajat mitmel tasandil. Sobib iga ilmaga ja kajab veel kaugemale: «Laske seinad maha ja võtke vastu vabad meloodiad! Käes on aeg laulupeoks, mis ei lõppe juuli alguses.»

San Hani läheb edasi hype-muusikaga, sest ta stiil on jõudmas teatud lihvituse tasemeni. Energiline aktivism ja positiivsete lainete levitamine on San Haniga alati kaasas käinud ja see tuleb kõige paremini esile läbi hype'i. «Hyperpop on juba väga kindel termin, aga uus materjal on mitmekesine ning kindlasti edasiminek eelmisest albumist «Memo». Uus projekt on justkui ühe saaga lõpetus.»

Kaasalaulmiseks lisame siia ka uue loo sõnad:

Vari

[Intro]

Pime öö

Öö on siin pime

Palun tule päikse eest, yeah

Namaste

Päike paistab üleval

A silmis mustad pilved

Suvi läbi panin jooksu

Ootad valget laeva

Pööra lehekülg

See on teie maailm

A see on meie hümn

[Refrään]

Öö on siin pime (öö)

Öö on siin pime

Nagu vari käib kannul ja ühed on me read

Öö on siin pime

Ain't võit on mäng, kui vaid hommik paremini teaks

[Salm]

Sa loodad veel, et hommik näeb

Unustaksid korra veel

Miks sa kõnnid seda teed

Tantsi, tantsi Linnuteel

Laula vabaks oma meel

Kaelas teemante

Üle maa, üle vee

Kõik läksid Villasse ja maailm ei saandki läbi

Pole, pole hilja veel ja avad uue tab-i

[Refrään]

Öö on siin pime

Öö on siin pime

Ain't võit on mäng, kui vaid hommik paremini teaks

[Salm]

Beib, ma elan varjude maailmas

Kus öö alati on mind saatmas

Ta kutsub endaga mind kaasa

Ma enne veidi sinu sisse vaatan

See on kui lugemata raamat

Ainus hääl siin on telepaatia

Ja kui siin pole meile aega

See hümn kajama jääb taeva

[Eelrefrään]

On vari mu peal

On vari mu peal

See on teie maailm, a see on meie hümn

See on teie maailm, a see on meie hümn