Astrova on üks suuremaid kultusartiste maailmas, esiteks muidugi Hype Williamsi, Inga Copelandi ja Lolina loomingu pärast, aga ka seetõttu, et ei anna intervjuusid. Nüüd on juhtunud kaks imeasja: ta üllitas lõpuks füüsilisel kujul kunagi netis tasuta jagatud Copelandi plaadi «Higher Powers» ja andis intervjuu.

See intervjuu on nagu JFK surma lahendamine; me ei saa sellest üle enne, kui see on lahendatud. Mõned intervjuud ta ju andis ka Hype Williamsi päevil duo liikmena, mille teine liige oli inglane Dean Blunt ja millega kuulsaks saadigi. «Peaaegu kirjeldamatu,» kiitis duot Mixmag. «Helikurioosumid, mis väärivad mitmekordset kuulamist,» ühines teine Briti klubikultuuripiibel Fact.