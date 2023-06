TRANSGRESSIIVNE RAHVASTIKUPOLIITIKA ⟩ Geiabielu on alles algus! Järgmine kaklus tuleb mitmemehepidamise üle

Kõrvaltvaatava demiurgina Siiriuselt on minu jaoks kogu see inimlaste kemplemine abielu ja selle mõiste üle totter. Te jaurate ja püüate teeselda, justkui see oleks teema. Ei ole teema! Küll aga tulevik (või isegi hetkeseis, kus mehi on alati rohkem kui naisi) – vot see on juba midagi, mille üle mõtiskleda!

Hiljuti kuulsin kedagi rääkimas, et abielu on kristlik kontseptsioon, justkui elaks muu maailm teistmoodi. Päriselt ka – kuidas saab sellist debiilsust öelda, kui kahe (või isegi enama) inimese omavaheline suhe ja selle ametlikustamine on olemas igas maailma otsas? Kui nüüd on olemas ühiskond, mis ütleb, et inimesed võivad vabalt välja näidata oma seksuaalset orientatsiooni – et seda ei pea enam varjama, sest see ei ole mingite teie väljamõeldud reeglite järgi ei vaimuhaigus ega ka kuritegu –, siis kuidas on võimalik, et inimesed ei saa enda suhet teise inimesega ühiskonna (s)ees seaduslikuks muuta?

Ei, see on totter vaidlus, mida peavad vanad inimesed, kes nagunii ei ole enam seksuaalselt aktiivsed. Vaadake neid pilte hiljutiselt protestimeeleavalduselt; vaadake mis tahes geiabielu vastase meeleavalduse pilte – seal on ainult inimesed, keda see tegelikult üleüldse ei puuduta. Vanad mehed ja naised, kes ei astu ei hetero- ega ka homoseksuaalsesse vahekorda, ei saa ise ega lase ka teistel. Noortel inimestel, zoomeritel, neil on nii ükskõik sellisest asjast nagu inimese seksuaalne orientatsioon, et nad ei tee enam isegi kapist välja tulemise kohta postitusi või videosid. Mis kapp, kus kohas, mida sa ajad, boomer?