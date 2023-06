KOLM LÜHIJUTTU ⟩ «Kambavaim», «Üks üle», «Sünni tähistamine»

Hiljuti sattusin öösel peale, kui Anton põrutas mingit eite ühel meie klubi laudadest; peaaegu oleks katte ära määrinud. No on mees! Keppigu peldikus või tagumises trepikojas, täielik austuse puudumine, ja uus kate maksab koos paigaldusega kuus sotti! Munn! Vitus munn on eriti sitt versioon; kiimas Anton on siis vaat' et nahaalsem kui delegeeriv Villem. Ning mis mõttes sa andsid viimase nähvi sellele tibule? Ise pidid ju täna raha ära maksma! Ah et paari päeva jooksul?! Munn! Okei, küll ma hiljem klaarin sinuga…

Nii et – ma klaarin kõigiga; ma olen konsensuslik esimees! Ja need munnid teavad väga hästi, et Asmoga ei jamata. Teavad, et talle ei minda otse ütlema, ning et kui ta on ära, siis tagaselja kirutakse teda kiirustades, poolsosinal, sest seintel on kõrvad. Nad teavad, et nähvi peab Asmoga jagama, kui on, ning et võlgu olles ei sobi talle mängus nulliga pähe teha, sest sellel võivad olla tagajärjed. Aga nad teavad ka, et üldiselt on ta normaalne säga; temaga on võimalik asju arutada ja ära klaarida. Pealegi on Asmol missioonitunnet ja ta teab, mis asi on… kambavaim.