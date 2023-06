Arvestatav osa 1990. aastate räpimaastiku tegelastest larpiski (larpima ehk jäljendama - toim.) säärast üldlevinud pilti, kuid eri regioonides oli sellel pildil ikkagi erinev eesmärk, millega käis kaasas ka teistsugune saund. Läänerannikul toodetav muss oli näiteks suures osas laid back ja elustiil rohkem bling'i poole; samas idarannikult tuli peale palju agressiivsemat ja tooremat teemat. Kahe ranniku vahel on paljudele aga silma jäänud see, mis toimus lõunaosariikides, peamiselt Memphises. Mis sealt linnast siis peale Elvise, blues'i ja rock'n'roll'i ikkagi tulnud on?