Kirjandushuvilistele tuttav kasutatud raamatute pood REaD on kolinud uude asukohta Põhjala tehases ja esmamulje on võimas – umbes 15 000 eksemplari kasutatud raamatuid säravad silme all ja minusugune bibliofiil võib siin täitsa ekstaasi minna. Kohtusin poe asutaja Maaja Hallikuga, et uurida mida inimesed loevad ja kuidas raamatubisnjakk läheb.

Me oleme siin mustmiljoni ruutmeetrise pindalaga raamatupoes uues hipsterirajoonis. Kust see kõik alguse sai ja kuidas sa lõpuks siia jõudsid?

Alguse sai see sellest, et mul oli kaheksa aastat tagasi ehk 2015. aastal tööd vaja. Reisisin siis Barcelonasse ja nägin seal üht raamatupoodi, käisin selles ja mõtlesin, et «Oh, lahe.» Tallinnas ei olnud kaasaegsemaid kasutatud raamatute poode, kus oleks mõnus olla ja samas oleks soodsamad hinnad ka. Kuna ma olen tegelikult kultuuritaustaga inimene, siis mulle pakub huvi ürituste korraldamine ja kultuuriloomeks inspireeriva keskkonna tekitamine; see on mõnes mõttes olnud mu kutsumus kõige rohkem. Isegi rohkem kui raamatupoe pidamine. [Naerame] Ja niimoodi see REaDi raamatukauplus kõigepealt Maakrisse tekkiski.

Ma olin tol ajal just lõpetanud teatrikooli, aga olin emotsionaalselt sellises kohas, kus ma ei saanud näitlejatööd teha. Ma pidin enda jaoks mingisuguse alternatiivi kuidagi leiutama ja REaDist sai hea oma turvaruum, selline oma mull, kuhu tuleb see, kes tahab tulla. Ja samas sain ma tööd ja ei pidanud minema ennast kuskile pakkuma või müüma, vaid saan teha lihtsalt mingit oma asja. [Naerdes] Ja siin olen mina see, kes kehtestab reeglid.

Raamatutest rääkides – ma olen tegelikult võrdlemisi püsitu iseloomuga ja ei ole kunagi olnud väga hea raamatulugeja. Aga mõte sellest, et ma teen raamatupoe, pani mind nagu sundolukorda. [Naerame] Et nagu nüüd peab lugema! Ma arvan, et see oli ka seal kuskil taustal. Olen eluaeg asetanud ennast mingitesse situatsioonidesse, kus mul nagu teist võimalust enam ei ole, et siis peab tegema. See oli ka nii.