Meediaportaalides ja raadiotes on hakanud tuututama mingid veevärgi asjapulgad, kes targutavad pahade linnainimeste suunal, kuidas need kraaniveega muru kastavad ja et nii ei tohiks. Mul on teile uudis - linnas kasvab palju muudki peale muru, mis on nagunii juba ammu kastmiskõlbmatuks muutunud, murualune maa ei tõmba enam vett sissegi.

Esimesena hakkasid õiendama Viimsi veevärgi tegelinskid, aga see on muidugi pikka aega teada, et Viimsi on endale nii palju inimesi kokku ahnitsenud, et neil on veega kitsas käes juba ammuilma. Nad on sinna ka kaevanud kõvasti kuivenduskraave, et inimestel oleks ikka kena maju ehitada ja nüüd hädaldavad, et ei saa end pesta ega midagi. Pealegi ei ole Viimsi mingi linn, seal ikka puha wannabe'd koos: osad sellised, kes tahavad teeselda, et nad on maakad; osad sellised, kes püüavad end veenda selles, et nad on linnainimesed. Nii ehk naa on nad nagu midagi vahepealset, umbes nagu konn on kahepaikne ja maitseb nagu ei liha ega kala.