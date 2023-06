Varjulised hoovid. Vana auraga puumajad. Nagisevad puutrepid. Laisalt ringi jalutavad kassid. See on Karlova. Eks aeg näitab, kui kauaks seal sellist idülli jagub – aja jooksul on sealgi elu läinud modernsemaks. Siiski on seal alles isegi selliseid vanu nähtusi nagu ilma mugavusteta pööningutoad, kuhu vesi tuleb tuua kuskilt alt ja kust solk viiakse peldikusse.