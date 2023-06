SAAVUTUSÜHISKOND ⟩ Depressioon hingab lõpuaktusel kuklasse

«Tänapäeva ühiskond ei ole enam Foucault' distsiplinaarne maailm haiglate, hullumajade, vanglate, kasarmute ja tehastega. See on asendatud teistsuguse režimiiga, nimelt fitness-stuudiote, kontorihoonete, pankade, lennujaamade, ostukeskuste ja geenilaboritega. Kahekümne esimese sajandi ühiskond ei ole enam distsiplinaarühiskond, vaid pigem saavutusühiskond. Selle liikmed ei ole enam «alluvus-subjektid», vaid «saavutus-subjektid». Nad on iseenda ettevõtjad,» kirjutab meie eluolu kohta Korea päritolu kultuuriteoreetik Byung Chul Han.

Hani tsitaat pakub meile välja ühe vinkli, mille alt vaadata haridussüsteemi, kus iga neljas põhikoolilõpetaja kukkus läbi matemaatikaeksami, peaaegu iga viies ei lõpeta nominaalaja jooksul keskkooli ning iga viies kogeb depresiivsed sümptomeid.

Direktor ütleb lõpukõnes: «Teile on kõik uksed valla, pidage seda meeles,» ja ulatab ellu astuvatele poistele ja tüdrukutele ükshaaval tugeva käepigistuse saatel paberkoti tunnistuse ja meenetega.

See, kui direktor ütleb keskkooliõpilasele, et kõik uksed on valla, tähendab tegelikult, et ust on võimalik avada, ja samas, et selle peab avama, sest iga lingivajutuse taga on midagi sellist, mida teiste uste taga pole. Niisiis peabki vastne täiskasvanu valima tuleviku-uste (karjäärid, pere, majanduslik seisukord) ja oleviku-uste (hinded, sotsiaalne võrgustik, töö) vahel. Kõik on võimalik, st kõik, mis on võimalik, peaks saama ka tõelisuseks, sest saavutusühiskond just nii ette näebki.

On võimalus õppida eksamiks, käia valikainetes, laiendada piiritult sotsiaalset võrgustikku, tegeleda heategevusega, õppida programmeerimist, võita rahvusvaheline olümpiaad, minna panka praktikale. Kõik selleks, et tulevikus saaks veel rohkem uksi avada, veel kiiremini. Ja keegi ei sunni kedagi millekski. Sotsiaalmeedias tekkiv võrdlusmoment («temal on see uks juba lahti!») lisab vaid õli tulle.