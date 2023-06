JAANIPÄEV ⟩ Kuidas takistada end Ott Tänakuks või Micheal Phelpsiks joonud sõpra?

Jõhkralt soojad suvepäevad on igapäevane reaalsus. Pidu käib peo otsa ja vesi meelitab inimesi endasse. Mõned upuvad alkoholi, mõned vette, mõned sõidavad ennast või teisi sodiks, mõni kukub korduvalt noa otsa. See on kurb, aga tundub, et eestlane ongi rohkem lädraksjoomise rahvas ja sellega seotult asjad lihtsalt juhtuvad.

Meil on tehtud igasuguseid kampaaniaid igal tasemel. Antud on hoiatusi, et ärge laske purjus inimesi vette ujuma, sest muidu upuvad. Ärge sõitke purjus peaga, sest… jne. Kõik õige muidu, aga meetodid on absoluutselt valed. Ilmselgelt ei tunne vastavate kampaaniate korraldajad purjus inimese meelelaadi või aju toimimise üldpõhimõtteid, sest neil pole selles vallas vähimatki kogemust. Või siis tuleb jääda viisakaks. Kõik see on täielik jama. Elud on ju ohus!

Esiteks – miks on nii, et eelkõige teevad fataalseid lollusi mehed? Miks läheb purjus peaga ujuma eelkõige just mees ja mitte naine? Miks üritab üle neljameetriste leekide hüpata mees, aga naine ootab veel veidi? Alustame algusest – purjus peast.