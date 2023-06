Sigur Rósi uus plaat «Atta» on, nagu pealkirigi ütleb, nende kaheksas. «Atta» algab kaugemalt. Selleks ei pea minema kümne aasta taha, mil ilmus eelmine stuudioplaat, aga siiski vähemalt 2018. aastasse, kui bänd kuulutas välja lõputu playlist'i «Liminal». Puid on kõige parem mõõta langetatult.

Rós asub tegema ambienti. Sõna «unenäoline» on neid kogu aeg saatnud. Unenäolised on isegi nende intervjuud: Sigur Rósi 2007. aastal NPR-ile antud intervjuud on nimetatud ajaloo kõige vaevalisemaks. Mingil moel aitab intervjuudest keeldumine müüdile kaasa, ent siis peab toode olema esmaklassiline.