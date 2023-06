Vahel on nii, et mõtled: «Oi, bljääd, kuidas tahaks välja minna!» Ühes võpsikus näperdavad mingid karvased öö läbi hausi- ja teknovinüüle nõnda, et kõigi südamerütm ja lõuad käivad hommikul 4/4 taktimõõdus; teises urkas peksab terve aja amen-break ja kostuvad hüüded: «Wicked-wicked, bigup mandem, I sees ya! Yo selecta». Sulle meeldib see ja sa ise tead seda ka.