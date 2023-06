PRIDE JA EELARVAMUS ⟩ Kuivõrd defineerib geikirjanikke seksuaalne orientatsioon?

Pärast «Friski» kirjutatud romaaniga «Try» (1994) soovis ta näidata, et pole koletis, ent üldiselt ta end arvamustest mõjutada ei lase. Paari geikirjanikuga tunneb hingesugulust, aga arvab, et kirjastajad piiravad radikaalset kirjutamist. Kaua heideti Cooperile ette, et tema töödes ei leia käsitlemist AIDS, kui ta aga selle «Guide'is» (1997) esile tõstis, ei pööratud sellele tähelepanu.

Cooper ei usalda vastastikkust seksuaalset armastust. Paljud tema suhted on olnud prostituutidega, sest tema esimene kallim ja kallima sõbrad olid sekstöötajad.

Maupin on tuntud novellisarja «Tales of the City» (1978-2014) tõttu. Nende põhjal on tehtud kolm hooaega telesarja (1993-2019); kõigis mängib Laura Linney. Maupin oli vaimustuses teisest hooajast, kui kanaliks oli brittide Channel Four, «My Beautiful Laundrette'i» ja Derek Jarmani tööde kodu, veidi vähem vaimustuses aga PBS-i vormistatud esimesest hooajast, sest Georgia ja Oklahoma sugused paigad dikteerivad riigitelevisiooni.

Maupin hakkas sarja kirjutama ajakirjanikuna San Francisco Chronicle'is. Novellid räägivad sõpradest San Franciscos, paljud neist on LGBT-sättumusega. Maupinit süüdistati selles, et ta võttis AIDS-i huumoriga, eriti kuna tal endal AIDS-i polnud. Maupini hinnangul aitavad geikirjanikud sellistele süüdistustele kaasa, kui liigitavad oma kirjanduse geikirjanduseks ja seavad sellega piirid lugejaskonnale.