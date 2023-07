LEMMIK ⟩ Gori Kleopatra tänavalt, Limassoli vanalinnast

Huvitav on jälgida, kuidas ta erilaadsetes olukordades eri hääletoone kasutab. Ma saan aru, kui ta oma kassikeeles ütleb, et tal on igav või kõht on tühi. Kui ta katuseäärel istuvaid linnukesi vaatab, on tal kiskjalik klaasistunud pilk ja ta teeb kilavat poolhaukuvat häält: «Tsäh-tsäh-tsäh!» See on nii naljakas; ta justkui püüab linnukeste säutsumist matkida.

Gori (hääldatakse Goori) tähendab, muide, kreeka keeles ilusat noort naist. Valge, mustade laikudega pehme kasuka ja graatsilise kõnnakuga Gori ise pole küll enam noor kassipreili, pigem väärikas 11-aastane keskealine proua, kuid teinekord vallatleb ja hüppab ta nii, et teda võiks palju nooremaks pidada. Ta tegemisi on huvitav jälgida ja ta ajab mind oma tempudega sageli naerma.

Goril on oma kindel päevakava ja toimetused. Ta ärkab vara. Mis kell täpselt, ei tea, aga kell kuus näub ta mu magamistoa ukse taga. Kui ma unisena toast välja astun, viskab end selili, venitab hästi pikaks ja teatab nõudliku häälega, et tahaks pai ja et temaga pisut räägitaks. Nii me siis istume koos trepil ja alustame päeva. Saanud hommikueine kaussi, ei hakka ta sööma enne, kui on tänutäheks mu kätt lakkunud.