Undergound-skeene on päritoluriigist hoolimata alati väljendanud inimeste sisehäält, nüüdisaegse tõe häält. Hoolimata haiglasest tegelikkusest kujunes mullune aasta Ukrainale viljakaks. Teatud mõttes pakub muusika, mis suudab öelda palju rohkem kui sõnad, haruldast võimalust kogeda seda, mida elab läbi üks täiemahulisest sõjast räsitud riik.

Друдх «Всі належать ночі» / Drudkh «All Belong to the Night» / Kharkiv, 2022. a 11. november

Drudkh «All Belong to the Night» Foto: Bandcamp.com

Stiil: atmospheric black metal

Alustame Ukraina skeene nähtavasti olulisima üllitisega Kharkivi atmosfäärilise black metali kolossilt.

Drudkh on 2002. aastal moodustatud black-metal-bänd, mille nimi tähendab ukraina keeles «laant» ja pärineb poeet Tarass Sevtšenko luuletusest. Drudkh on tänu oma atmsfäärilisele ja meloodilisele saundile, sisekaemuslikele laulutekstidele ja jõuliselt emotsionaalsele kunstile pälvinud black-metal-skeenes arvestatava järgijaskonna. Aastate jooksul on ansambel avaldanud mitu kogu maailmas tunnustatud albumit nagu «Autumn Aurora» (2004), «Blood in Our Wells» (2006) ja «Microcosmos» (2007). Nende muusika on kõnetanud atmosfäärilise black metali ausatjaid ning pälvinud kiitust emotsionaalse sügavuse ja poeetilise lähenemise eest.

Üks Drudkhi muusika tähelepanuväärne tahk on laulutekstid, mis rajanevad suures osas Ukraina luulel ja ajaloolistel teemadel. Sageli käsitlevad nende tekstid teemasid nagu Ukraina loodus ja rahvapärimus ning ukrainlaste võitlused. Enamasti on Drudkhi tekstid ukrainakeelsed, rõhutades bändiliikmete seost oma kultuuriliste juurtega ning täiendades nende muusikat eheduse ja identiteeditunnetusega.

Sisenege maailma, mille on vorminud selle mõistatusliku entiteedi kulisside taga tegutsev suurvaim Roman Saenko. Drudkhi 11. stuudioalbumit «All Belong to the Night», mille sünnipaigaks on ebakindlusest tulvil ja kohutavasse sõtta kistud kodumaa, täidavad lootusetus, raev ja lein.

Drudkhi jaoks on regionaalsetesse konfliktidesse sukeldumine tuttav territoorium, mille süviti mõistmine on aluseks suurele osale Saenko kunstilisest eneseväljendusest. Tema jaoks pole olemas ohutut distantsi, millelt loominguga tegelda, mis tekitab küsimuse, mis tunne on toimida niivõrd plahvatusohtlikus põrgus. Drudkhi jaoks on muusika alati olnud kandev väljendusviis, mis kehtestab Saenko kunsti ümber läbitungimatud piirded. Sarnaselt artistidega nagu Darkthrone ja Falkenbach ei kuulu Drudkhi repertuaari elavad esitused.