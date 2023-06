VASKJALA INTERVJUU ⟩ Lokaalraadio rühmitus: «Installatiivne objekt tahab tekkida ja heli läheb eetrisse nii ehk naa»

Katrin: Minu jaoks on ta ka tulnud sellest, et minu etenduskunstiga seotud töödes huvitab mind ennast heli tekitamine ja tekstiga töötamine. See on mingi loomulik jätk sellele.

Mis olid esimesed avalikud projektid?

Katrin: 2011. oli suur raadiokunsti festival «Radiaator», mida me tegime.

Raul: Enne seda olid väiksemad sutsakad, mis olid kontsertformaadis. Lokaalraadiot ei ole mõtet ette kujutada nagu raadiostuudiot, kus inimesed », kõrvaklapid peas, ja teevad raadiosaadet või podcaste. Mõnes projektis on küll nii olnud, aga pigem on see toimunud ikkagi performatiivsena lava peal. Üsna alguses liitus meiega Hello kui performer.

Hello: Mina liitusin, jah, just live-heliperformance'itega. Aga eelnevalt te olite teinud üritusi, kus mõte oli see, et asi toimub otse-eetris. See kandis minu jaoks just seda analoograadio ideed, et sealsamas, raadiosaatja lähikonnas, ollakse korraks eetris, ja siis ongi kõik. Justkui hetke jagamine aja- ja heliruumis. Esimene suurem üritus oli eelpool mainitud «Radiaator», kus osalesin. Lokaalraadioga liitusin, kui hakkasime otse eetrisse saadetavaid pikemaid live-performance'id, omamoodi kuuldemäng-kontsert-formaadis etteasteid tegema.

Katrin: Minule pakkus mõnda aega huvi oma formaate välja mõelda. Mul oli «Laika Correspondence», mis oli mõeldud iselaadse raami või struktuurina, millele saab iga kell midagi ümber ehitada.