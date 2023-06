MINA ELASIN SIIN ⟩ Võru. Tõmmu kõrbetüdruku suvevaheajad vanaisa ja vanaema juures

Huvitav on mõelda, kuskohast me vanemate inimeste arvates oma materjali saime. Ju siis kedagi ei huvitanud. Vaid minu vanaisa oli vahel kohal, kui me kahe meetri kõrgusele ronisime ja onnile katust panime; ju ta seal siis valvas, et me ei kukuks, või ulatas meile haamrit. Keegi meie tegevusi otseselt ei keelanud ja nii saigi onn varsti valmis. Sisustusse kuulus taburet ja lauake; isegi ühe vana ukse saime ette ja klaasi väikesele aknale. Aga mida me selles onnis tegema hakkasime? Pidasime koosolekuid – mina, minu õde, tädipoeg, Kristo ja tema vend, vahel isegi sõber Meelis. Arutasime omavahel, mida võiks teha, ja alguses tundus see natuke igav, kuni ühel päeval sattusime kuskil kõrvaltänaval peale poistekambale.

Nad olid meie vanused, elasid meist natuke eemal, võib-olla rääkisid vene keelt, ja see tegi kõik põnevamaks. Millegipärast hakkasime üksteist taga ajama; see oli nagu päris ja samas nagu mäng. Järgmisel päeval otsustasime nendega kohtuda ja tegime ettepaneku, et kuna see eilne tagaajamine oli nii lõbus, siis miks mitte teha seda iga päev. Mõte meeldis ka neile ja me leppisime kokku, et iga päev kell 15.00 saame soo juures oleval ehitusplatsil kokku ja sõdime. Peaaegu iga päev sai niimoodi sõjategevusega veedetud mitu tundi: ehitasime relvi ja valmistusime eelseisvaks sõjaks – kogusime kive ja käbisid, panime hiirelõkse sool olevale teele, korjasime kõrvenõgeseid ja kinnitasime neid puupulkade külge. Kindlasti oli muidki viise, ja nii see sõdimine käis. Ime, et keegi ei saanud päriselt viga, sest see oli otseses mõttes sõda sõja pärast, ja see oli niiii lõbus!