OSTA LENNUPILET ⟩ Siseturism on tänaseks täiesti läbikukkunud kontseptsioon

Lottemaa on samuti mõnus. See asub Reiu külas – koha mõttes trööstitu paik, nagu Antsla –, aga sinna on loodud omamoodi kohalik kodukootud ühe-teemapargi-Disneyland. 10. juunist 27. augustini on lastega peredel sinna kindlasti asja. Seal ongi tore – inimene saab terve päeva mändide all vedeleda ilma, et laps närvidele käiks... Kõrge külastatavusega koht; ümberkaudsetel majutusasutustel on tõenäoliselt ka 10. juunist 27. augustini tunne, et siseturismiga elab ära. Aga siis tuleb 28. august ja hambad on jälle varnas konsu otsas.