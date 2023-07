Ajakiri Time valis «Seksi ja linna» ajaloo saja parima telesarja hulka. Aastatel 1998–2004 jooksnud sari kogus 54 Emmy-nominatsiooni. Filmid «Seks ja linn» (2008) ja «Seks ja linn 2» (2010) lükkasid kinokassadest hunnikutesse vastavalt ligi 419 miljonit ja 295 miljonit dollarit. Seega pole üllatus, et jätkusari «And Just Like That...» (eesti keeles «Ja ongi käes») alustas äsja teise hooajaga.