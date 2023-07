MINA ELASIN SIIN ⟩ Kuusalu. Kohalik veidrus tekitab uhkust ja tõukab eemale

Kohalik veidrus on samal ajal uhkust tekitav ja veidi eemaletõukav. Meilt on pärit Rasmus Merivoo! «Tulnukas» ja «Kratt» on inspiratsiooni saanud ja üles võetud siinsamas alevike vahel; äge on kohti ja tegelaskujusid ekraanil ära tunda, aga samas on see mõnikord ikka kohutavalt masendav. Võib-olla olen ma seoses linnakoolis käimisega liiga üleolev ja pirts, aga kurb on teada, et kõik need rullnokad, kohalikud litsid ja kummiliiminuusutajad ongi ehtsad, nad elavad siin kogu oma elu ära, sigivad ja kasvatavad (välja arvatud juhul, kui nad vahepeal vangi satuvad) lapsi ja lällavad ja loobivad pudeleid puruks ja süütavad lillepeenraid põlema ja annavad sugulastele (kes on suure tõenäosusega ka sinu sugulased) peksa või nuga.