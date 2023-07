«THE TROUBLE WITH KANYE» ⟩ Uus dokumentaalfilm jäädvustab Kanye radikaliseerumist ja otsib sellele selgitusi

BBC-s esilinastus 27. juunil dokumentaalfilm «The Trouble With KanYe». Ye Westist just tehti sari «Jeen-Yuhs», ent rohkem kui 20 aasta jooksul rohkem kui 20 tunnist käsikaameraga filmitud materjalist ei õnnestunud koherentset lugu kokku panna. «Jeen-Yuhs» linastus eelmise aasta jaanuaris; pärast seda on räppari elus toimunud suured sündmused.

Mobeen Azhar jäi oma tänavuses teises filmis «Predator: The Secret Scandal of J-Pop» intervjueeritavatega hätta, võib-olla ka keele tõttu. Westi kui väidetavalt bipolaarset inimest on vist keerulisem lahendada, kuid Azhar jõuab oma uues dokumentaalis «The Trouble With KanYe» lähedale.

West on kurtnud, et mustanahalised ei juhi muusikas suurfirmasid ja teda pole võetud Adidase juhatusse. 2016. aastal pidas ta Sacramento kontserdil kõne ja ütles, et Barack Obamal ei lubatud presidendina olla Obama ning Google ja Mark Zuckerberg valetavad inimestele. Tuur jäeti pooleli, West viidi ravile UCLA Medical Centerisse, kuhu pandi aastaid varem Britney Spears (pere fabritseeritud süüdistustega, avaldas Spears tänavu).

Täielik sümmeetria on Gustav Naani väitel võimalik ainult siis, kui peale meid ümbritseva maailma eksisteerib veel antimaailm. Netikülg Stranger Than Fiction arvas 2019. aastal Youtube'i postitatud videos, et West (ja teisedki kuulsused) on hakanud hüpnotiseerimise tõttu veidralt ehk vaiksemalt käituma. Hollywoodi valitsevad inimesed kasutavad manipuleerimistehnikaid, näiteks vabamüürlaste käeliigutusi või käivitavaid sõnu, märgiti videos ja arvati, et West programmeeriti ravi käigus ümber.