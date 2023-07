TSENSUURI TAASSÜND ⟩ Seistes silmitsi probleemidega, mida TTJA ei suuda lahendada, mõeldakse välja uusi probleeme

Intervjuust selgub, et Helen Rohtla ei saa aru, mida tähendavad ajakirjanduse kontekstis terminid «objektiivne» ja «subjektiivne», ega ka, kuidas maailmavaade mõjutab ajakirjanduslikku sisu. Rohtla iseendale vasturääkivat tsitaati «Ma arvan, et ka enda maailmavaatenurga alt saab infot edasi jagada objektiivselt» on valus lugeda ja aina valusam hakkab, kui mõelda, et tegemist on meediaregulatsiooni eest vastutava tippametnikuga.

Isegi Tanel Padari fraasist «Kuu on Päike» leiab rohkem loogilist mõttekäiku, sest tõepoolest peegeldab Kuu Päikeselt tulevalt valgust.

Ajakirjaniku või toimetuse ideoloogilised mõjud on peamine subjektiivsuse allikas ning subjektiivsus on teadupärast objektiivsuse vastand. Seda võiks teada iga inimene, kes soovib meediat reguleerida. Lähtuvalt ideoloogiast on võimalik rääkida ühest ja samast teemast väga erilaadsetel viisidel ning ühiskondlikke valukohti asetada väga isesugustesse kohtadesse.

Ka sellele järgnenud mõttekäik – «Kellegi seisukohtade kajastamist uudistesaadetes ei ole mitte kuidagi tulevikus plaanitud keelata. Lihtsalt oluline on, oleks võimalus antud ka vastaspoole seisukoha avaldamiseks» – on üks radikaalsemaid seni kehtiva meediaeetika tõlgendusi, mida on võimalik genereerida ja seadusse taguda.

Võtame aluseks kõige lihtsama näite. Aktuaalne Kaamera alustab uudislugu lausega: «Ukraina väed asusid pealetungile, et vabastada illegaalselt okupeeritud territoorium.» Siinpool Narva jõge on see meie tõde; selles kahtlejaid me peame riigivaenlasteks.

Kas uue regulatsiooni kohaselt peaks sellele järgnema võimalus seisukoha avaldamiseks näiteks Šoigule, Gerassimovile, Putinile, Peskovile või Aivo Petersonile? Et vastaspool saaks rääkida, et tegemist on aladega, mis referendumi tulemusel liidetud Vene Föderatsiooniga ning seega Ukraina relvajõud tungivad illegaalselt Vene Föderatsiooni territooriumile? Ning iga televaataja saab ise otsustada, kumba tõde ta eelistab?

Ypsiloni toimetus jätkab väljaande sisu täiendamist tõele vastavate ja erapooletute faktidega. TTJA on senimaani olnud täiesti suutmatu lahendama infoühiskonna kaht väga tõsist murekohta: Google ja Facebook viivad Eestist välja mitusada miljonit eurot reklaamiraha, millelt ei laeku ühtegi senti maksude näol riigikassasse, ning meie digiriigis on internet naaberriikidega võrreldes ülikallis, mistõttu on Euroopa Komisjon suhtunud TTJA töösse ehk interneti hulgituru reguleerimisse väga kriitiliselt.