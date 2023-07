VÄIKESED ELLUJÄÄMISLOOD ⟩ Jaanus Rohumaa: Valga autobaasi pumbajaam

Autopesula on muidugi palju öeldud. Tegelikult oli see ainult üks väike putka, mille keskel asetses põrakas veepump ja selle küljes omakorda kaks nuppu, must ja punane. Kui vajutasid musta nuppu, hakkas pump tööle ja voolikust purskus tohutu surve all veejuga. Punane nupp omakorda lõpetas selle nalja.