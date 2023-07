«THE LAST RIDER» ⟩ Mäed, jahimehed, pedofiilid – rattaspordis läbitakse võitmiseks seidlilik vaade

Tänapäevase kergema rattaga Vingegaard sõitis Col du Granonil üle Greg LeMondi aja. Jänki näitas end erilisest küljest juba 1982. aasta MM-il, kus tema konkureerimine Jonathan Boyeriga varjutas võitjat. Boyer oli vanem, oli staar, esimene ameeriklane Tour de France'il, ja eeldati, et LeMond teeb tema heaks tööd. «Kui on üldse keegi, kelle moodi ma tahaksin olla, siis on see tema,» oli 16-aastane LeMond öelnud väljaandele Velo News.