Steven Vihalem on kirjutanud kümneid artikleid Õismäe elust oma sarjas MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL, millel on ka oma allseeria Y-FILES SPECIAL. Ta on seal elanud terve oma elu ja tahab, et ka ta pojad elaksid tulevikus Õismäel. Ta teab Õismäest kõike. Nüüd näitab ta ka Maidukile Õismäge – nii, nagu tema seda tunneb.