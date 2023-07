80 ÜLEDOOSISURMA AASTAS ⟩ Nooruki surm pogris pole uimastipoliitika «soovimatu» tagajärg

Üht või mitut uimastit manustanud inimese seisundi hindamine ei ole lihtne. Karistuse hirmus ei pruugi politseitelki toimetatud inimene mundrimeestest ümbritsetud meedikule avaldada, kui palju, mida ja millal ta (enda teada) on tarvitanud, või võib tarvitatud koguseid ütlustes pisendada ja oma seisundi akuutsust varjata. On teada mitu juhtumit, kus festivalikülastaja on kas enne turvakontrolli läbimist aine hõivamise või pärast seda karistuse kartuses ära tarvitanud eluohtliku koguse kaasa võetud uimasteid. See on reaalsus, millega asutused, mille ülesandeks on eluohtlikus uimastusseisundis inimeste turvalisuse tagamine, peaksid oma töös igapäevaselt arvestama. Küsimusele, miks nad seda alati ei tee, on vastuseid palju – nt tööjõupuudus, väljaõppe puudulikkus, madalad palgad ja vaimse tervise abi teenuste vähesus –, aga kindlasti on üks neist vastustest asjaolu, et meie ühiskond üldiselt kohtleb uimastitarvitajaid kolmanda järgu inimestena, kellele nagu ei laienekski seadusega tagatud õigused, sh inimõigused nagu õigus parimale võimalikule ravile.