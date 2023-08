VÄIKESED ELLUJÄÄMISLOOD ⟩ Jaanus Rohumaa: III osa. Suusasõit

Toona polnud meie perel nii palju raha, et mulle moodsaid plastsuuski osta. Oma plastsuuski ei ole mul tänini olnud; kui nüüd tahan sõita, võtan need laenutusest. Aga tookord Tammelinnas oli niimoodi.

Ma olin harjunud üksi suusatama, aga mõttes käis selle juurde alati maailmatasemel võistlus. Mina ees ja siis kõik need ülejäänud, kes selja tagant peale pressisid – Mietod, Wassbergid ja teised. No vaatame, kes paneb täna Anne kanali äärest Ihasteni sõidu kinni! See on päris suusatamine; siin ei ole teile proteiinibatoone või veepudeleid. Kel janu tuleb, sööb lund. Ihastes saab mäest alla lasta ja siis teeme Anne kanalini tagasi kah. Ma teen teile siin puusuuskadega ära! See on mu kodurada, kokku kümme kilomeetrit, minu jaoks tavaline ring.