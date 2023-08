VÄIKESED ELLUJÄÄMISLOOD ⟩ Jaanus Rohumaa: IV osa. Pommide tegemine

Tartus Raadil asus vene sõjaväe lennuväli ja mitte keegi ei osanud toona, 40 aastat tagasi arvata, et sinna lõpuks Eesti Rahva Muuseum kerkib. Siis oli aga linn täis vene ohvitsere ja pea kohal taevas ületasid lennukid igal issanda päeval helibarjääre. Üsna rusuv. Meie vesises kliimas hommikul bussiga kooli sõiteski oli pinge õhus; niiskete mundrite ja tilkuvate mütsinokkadega ohvitserid ei hoolinud kohalikest lastestki, trügisid neid kõrvale ja irvitasid jõnglaste üle.

Aga nüüd, nagu lubatud, pommidest. Pomm on olemuselt lihtne asi. Segad kolm-neli ainet kokku, meisterdad sütiku, annad sellele tuld ja läheeeeeeb! Maailm on aastakümneid terroriaktide käes äganud, aga meie tegime oma pomme lõbu pärast. Või, noh, paugu pärast. Käib tohutu jumakas ja sul on korraks võim mateeria üle. Vene sõjaväe lödi süsteem oli selle hobi jaoks täielik kingitus.

Magneesium? Palun väga – hävitajate maha kantud veljed! Viiliga hõõrud velje küljest vajaliku koguse puru ja asi ants! Velgi käidi Raadi lennuväljalt soldatite käest lunimas. Varastatud sai neid ka. Edasi läks tarvis kaaliumpermanganaati. Seda leidus kõigi inimeste rohukappides. Kollane väävel – see tuli mõistagi raudteelt, seal vedeles seda hunnikute kaupa. Ja sütiku sai teha lihtalt tikuväävlist ja isoleerpaelast. Bujakka! 13-aastastena valmistasime me IRA mahuga pomme. Muidugi ei olnud meil plaanis ei vene sõjaväebaase ega midagi muud elavat rünnata, aga fakt on, et nii minu kui ka mu sõprade pered elasid aastaid püssirohutünni otsas.

Keemiatunnis olid pommirühma hinded keskpärased, sest me polnud mingid molekulaarvõrrandi-mehed. Kaevanduskärjäärides, heinamaal, koobastes see ei seganud; seal käis tõeline Mendelejevi disko! Aga pomm on relv; lollide ja laste kätte ei tohi seda anda, sest varem või hiljem...