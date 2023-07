PUTINI KUKK ⟩ Lekkinud dokumendid: Prigožini kuus nägu

Isiklikku: 1979. aastal sai Jelena Välbega poja Jabdul Jebalnikovi. Varasemast on tal Liibüa poplaulja Suhaa-al Uhaaga kaks poega: IT geenius Bekbulat Išakatrukov ja Liibüa välikomandör Yaasir el-Pabacho.

Valentin Kimorov, 53

Isiklikku: Kimorovil on neli last (kolme naisega). 2015. a 1. augustil vormistati Sotšis abieluks tema viimase viie aasta kooselu jäätantsijannast olümpiavõitja Tatjana Lavkaga. Paaril on ühine tütar.