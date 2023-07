Ypsilon on mitu päeva semiootilise mõistatuse kallal pead murdnud. Mallukas väidab, et Brigitte Susanne Hunt kutsus Kristina Pärtelpoega vaeseks paksuks n***riks. Elu24 on sõna vahele kolm punkti pannud ja see tekitab küsimuse, mida BSH Kristina Pärtelpojale tegelikult ütles.

Kas ta ütles Kristina kohta «vaene paks nuuter»? Nuuter on ristõieliste, eriti kapsa seenhaigus, mis avaldub lagunevate mügaratena taimede juurtel. Samamoodi on nuuter limaseente (Plasmodiophora) perekond.

Mõistagi ei saa välistada, et tegemist on keelevääratusega ja BSH mõtles nuutri asemel tegelikult kobrasrotti (Myocastor coypus) ehk nutriat? Ja kõige hullem on, kui sõna «n***riks» taga on tegelikult sõna «naabriks» – siis pole meil siin üldse mingit lugu.

Segaseks jäetud asjaoludel kaotavad inimesed nagu BSH mänedžer Marjen Võsujalg töö; populaarne «Pahade tüdrukute» vestlusõhtu lakkab lihtsalt olemast. Ja kurb, kui see juhtub võib-olla lihtsalt kolme punkti mitteteadliku kasutamise tõttu.

Kolme punktiga annab kirjapildis väga palju arusaamatust kultiveerida. BSH südamlik vastus Instagramis – «Ma võtan kõik süüdistused omaks, ka kommentaariumi omad. Ma tahan olla parem ja ma ei saa muuta minevikku.» – saaks hoopis teise tähenduse, kui Mallukas või Elu24 esitaks seda kujul: «Ma võtan kõik süüdistused omaks, ka kommentaariumi omad. Ma tahan olla parem ja ma ei saa muuta minev...u!»

Tõepoolest, kui lauses kõlavad juba «minevittu» ja «tulevittu», on edaspidine koostöö tüdrukute vahel keeruline.

Ypsilon jätab nüüd inetu teema rahule. Tunne on küll, et Kristina Pärtelpojale on alusetult liiga tehtud – pole ta ju lõppude lõpuks mingi limaseen. Pea meeles, Brigitte – kes teisele nime annab, see ise seda ka kannab!