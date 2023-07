MINA TRIPPISIN SIIN ⟩ 23 aastat drooge: ma ei ole sõltlane, mu kehal on lihtsalt loomulikult suur narkovaegus

Kuhu edasi? Tunnistan ausalt, et ei ole enam ühtegi uut ainet, mida sooviksin proovida – ei taha ei värskeid derivaate ega ka prekursoreid, kõik need uued ühendid on pask, kaverid omaaegsetest hittidest või spin-offid, mida naudivad vaid paadunud fännid. Mul on juba lemmikud; ma tean, mis mulle sobib ja mis mitte. Ma olen ikkagi konservatiivsete vaadetega naarik ja eelistan traditsioonilisi drooge nagu mahv-seened-hape-ants-jupp; ei ole vaja mingeid uusi sooneutraalseid drooge. Näiteks see kuradima «vannisool» mefedroon – see on konkreetselt halva high'ga asi. Parem hea kvaliteediga sitatriip kui selline pask.

Edasi on see, et ma näitan maailmale igasuguse keelupoliitika absurdsust. Igal nädalavahetusel muutun ma ülejäänud ühiskonna silmis kurjategijaks, ent ma ei saa ikkagi aru, miks see nii on ja mis ma valesti teen. Jeesus vaatab pealt, kui ma duši all masturbeerin või? Ma ei saa ikka aru ka sellest, miks ma ei või ise manti või seeni kasvatada; miks ma pean ma tegema hapet, mille puhul ma ei tea, kas tegemist on LSD või mingi mõttetu NBOMe-blotteriga? Miks pean ma iga kord juppi tehes muretsema, et ega seal ei ole rotimürki või raskeid opioide ja ma lihtsalt suren? Miks ei ole mu ants laborites puhastatud ja kontrollitud, vaid ma saan selle asemel arusaamatult nõrga toimeainesisaldusega nähvi, selleks et ühel päeval, kui liinid on juba väga paksud, ennast ülipuhtast sitast üle tõmmata? See ei ole ju normaalne, kui viina juues muretsed, et ega ei ole tegemist metanooliga? Või et ega tubaka sees asbesti ei ole, või kohvis rotimürki?