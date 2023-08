Kogemuslugu on elulise loo jutustamine jutustaja positsioonist lähtuvalt. Antud juhul on fookuse all psüühikahäirete põhjuste, ravimise ja taastumisega seonduva kirjeldamine. Kirjapandu eesmärk on näitlikustada, mida tähendab võitlus iseenda sees ja kuidas leida abi.

Küsimuse all on, kas olla iseenda või süsteemi ohver, või üldsegi kahtluse alla seada ohvristaatus kui selline. Sellega koos on siinses loos teisenenud ka autoriteedi roll, seda nii patsiendi kui ka meditsiinitöötaja seisukohast.

Ravi ja taastumine on koostöö, aga otsus probleeme tunnistada ja abi otsida on isiklik vastutus, mida keegi teine ei saa enda peale võtta.