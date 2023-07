YPSILON VS ARHITEKTUUR ⟩ Kui palju õnnestub tarbehoonetesse panna filosoofiat?

[YPSILON] Tallinn tunnustas 2022. aasta eeskujulike restaureerimistööde seas Apexi arhitektide Lillepaviljoni ja Bekkeri villat. Kuivõrd on õige öelda, et Apex keskendub rohkem nii-öelda tarbekunstile kui dekoratiivkunstile? Tundub, et arhitektuuriväljaanded selliste tarbehoonete tegijaid pigem ei intervjueeri, aga tegu on ju kaunite majadega.

[APEX] Me end sellistes kategooriates väga ei defineeri. Pigem näeme end klassikaliste praktiliste arhitekt-projekteerijatena, kes lähtuvad iga kord lähteülesandest. See tähendab arvestamist ette antud koha, aja, materjalide, tehniliste võimaluste ja teiste piirajatega (omanike ootused, finantsid, bürokraatia, nõuded kolmandatelt osapooltelt, energiasäästuootused, müügitrendid jms). Nende vahel mediaatorina laveerides proovime loomulikult küsida ka küsimust «miks?» ja uurida, kas saame ise lisatähendusi juurde luua. Näiteks, kuidas on just see tingimus just selliselt kujunenud, miks nendel klientidel just sellised ootused on, või kas on võimalik arhitektuuri kaudu inimesi muuta ja harida.