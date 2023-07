Eelmisel aastal pohuiwave'i žanri ilmale toonud ansambel Siemens Nokia andis välja uue EP nimega «Ebarealju». Võrreldes eelmise albumiga «Jippii!» on bändi vokalisti Harli (tuntud ka kui laurel2) sõnul läinud helipilt ja sõnad natukene süngemaks, võiks öelda et isegi rokilikumaks.

«Me üldiselt kunagi ei plaani mingit sõnumit või lugu ette. Vahel lihtsalt mõtleme, et, oh, tahaks nu metalit proovida, aga alati läheb lappama ja teeme ikka nii nagu oskame,» ütleb Harli.

Kõiki «Ebarealju» palu on esitatud, mõnd juba paaril esimesel kontserdil, mõnd ainult ühe korra. «Laivis on nad muidugi natuke teisel kujul ilmnenud,» selgitab artist. «Hea on olnud publiku peal testida, kas lugu töötab.»