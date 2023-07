Ypsilon on suvisel kollektiivpuhkusel - me ei jäta oma lugejaid ja vaatajaid oma mõtetega üksi, eieiei, siin on Maiduk Lifecoachi stream detsembrist. Viis ja pool tundi streami. Kõlab rohkem kui üks kui mõte ja meenutus lapsepõlvest.Keegi ei pea suvel olema üksi.