KVANTITEETIDE KEEL ⟩ Kuidas armastada matemaatikat?

KASUTATUD KIRJANDUS

[1] Pauluse kiri roomlastele 14:1

[2] George L. Anderson. History in the Making http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/anderson/I.html

[3] Melvin Henriksen. What is Godel's Theorem? https://www.scientificamericn.com/article/what-is-godels-theorem/

[4] Vaiko Eplik – Soorebased https://www.youtube.com/watch?v=s6hX38oAWt8

[5] Vaiko Eplik. Soorebased Lyrics https://genius.com/Vaiko-eplik-soorebased-lyrics

[6] Eleanor S. Devenish-Nelson, Philip A. Stephens, Stephen Harris, Carl Soulsbury, Shane A. Richards. Does Litter Size Variation Affect Models of Terrestrial Carnivore Extinction Risk and Management?http://www.researchgate.net/publication/235883200

[7] Chris Opfer, Allison Troutner. Does Your Body Really Replace Itself Every Seven Years?

https://science.howstuffworks.com/life/cellular-microscopic/does-body-really-replace-seven-years.htm

[8] Ron Sender, Shai Fuchs, Ron Milo. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27541692/

[9] An Estimate of the Number of Shakespeare's Atoms in a Living Human Being

http://www.jupiterscientific.org/review/shnecal.html.