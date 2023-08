MUUSIKAFESTIVALIL ⟩ Liam Gallagher ei talu konstruktiivset kriitikat

Rokkfestivalidega, eriti selliste suurematega, on see häda, et suurem osa mussist neil on täielik pask. Mingid briti teise ešeloni indiõudused, vähetuntud ja üksteisega äravahetamiseni sarnased naishääl-lauljad-laulukirjutajad ning leged, aga tüütud üheksakümnendate kultusbändid.

Käin festaritel ainult sellepärast, et midagi muud pole teha; naisega olen ju tülis, me ju ainult mossitame vaikides. Vahest mõni post-pungi uue laine bänd köidab hetkeks, aga see on ka nii eilne päev tegelikult. Neil bändidel on tavaliselt ka see häda, et iga järgmine üritab eelmisest saundi ja laulutekstide poolest radikaalsem olla, kõlades muidu täpselt samamoodi, ja lugu lihtsalt pole. Bassi juurde ja let's go! Kõrgetele pööratakse viimasel ajal muusikas üldse teenimatult vähe tähelepanu. Samas, eks see muusikatrendidega vaidlemine on ka mõnes mõttes selline traditsionalisti mõtteviis, mis alati kõike kõikjal pidurdab. Vahel pean endale meelde tuletama, et tasub rääkida põhiliselt sellest, mis on hästi, mitte sellest, mis halvasti. Kibestujaid on meil niigi palju, ei ole vaja neid juurde tekitada.