ARVUTIMÄNG ⟩ GTA Tallinn: linn on minu – kuller ja võmm innovaatilistel liiklusvahenditel

Aga sa oled rott ja võtad tasuta versiooni. Jamal teeb esimesed sammud pärast introt ja veab välja telo; ekraanil vilguvad renditõukside asukohad. Lased Jamalil otsida välja täis akuga tõuksi ja rendid selle terveks päevaks. Söögipoolis on vaja kliendile viia vähemalt 20 minuti jooksul; aeg tiksub elude ja in-game-saldo all. Tõuks paneb kohalt minema; sa driftid veits, sest teed on libedad, ning lisaks on Jamal soojalt maalt ja ei oska üldsegi selliste asjadega arvestada. Esimesse kurvi lähed kohe liiga bravuurikalt, gaas põhjas, ja paned räigelt käbla: Jamal lohiseb külje peal mööda asfalti, riided on purud, käed-jalad-pea lõhki, verd tilgub ja kullerikott on üleni porine.